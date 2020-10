Borr Drilling nøyer seg med 30 millioner dollar

Tor Olav Trøims Borr Drilling har blitt enige med långivere om ny finansiering. Borr Drilling får ekstra likviditet på opptil 12 millioner dollar gjennom tirsdagens nyheter, heter det i børsmeldingen.

Borr Drilling er i mål med emisjonen etter flere utsettelser. Riggselskapet henter 25-30 millioner dollar i fersk kapital. Selskapet regner med at tilbudsperioden utløper rundt klokken 19 tirsdag.

25-30 millioner er langt lavere enn den planlagte summen. Senest tirsdag morgen meldte Borr Drilling at det utsatte tegningsfristen i emisjonen på 40-50 millioner dollar. Fredag sist uke opplyste selskapet at tegningsfristen var utsatt til tirsdag (i dag).

Konsernsjef Patrick Schorn sier at han er trygg for veien videre med denne finansieringen. Han legger til at selskapet vil jobbe videre med å styrke likviditeten.

2020 har vært et mareritt for riggselskapet. Aksjen har rast 91,66 prosent på Oslo Børs.