Equinor forlenger med Dof

Dof børsmelder at Equinor har brukt opsjon på å forlenge en avtale med fartøyet "Skandi Vega", slik at kontrakten forlenges til to år. Det betyr at kontrakten varer til mai 2022.

Dof og Dof Subsea børsmelder også at selskapene har avtalt å forlenge avtaler med långivere som utgjør 83 prosent av den sikrede gjelden i Dof, og totalt 88 prosent av gjelden til Dof Subsea.

Flere kredittfasiliteter er også blitt forlenget, slik at likviditeten blir bedre for selskapet.