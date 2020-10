– Seadrill behøvde justeringer i lagoppstillingen

– Styret i et selskap har en tilsvarende rolle som treneren til et fotballag. Lagoppstillingen og spillestrategien som man planlegger med før kamp må settes opp avhengig av hvilken motstander en møter. Seadrill er i en helt annen situasjon nå enn selskapet var for ett eller to år siden. Styret har derfor konkludert med at vi behøvde å gjøre noen justeringer i lagoppstillingen, sier Seadrills styreleder Glen Ole Rødland til Finansavisen.

UT AV LAGET: Anton Dibowitz, tidligere konsernsjef i Seadrill. Foto: Eivind Yggeseth

Torsdag ble det kjent at Anton Dibowitz går av som konsernsjef i Seadrill med umiddelbar virkning.

Samtidig rykker Stuart Jackson opp fra stillingen som finansdirektør og tar over kapteinsbindet fra sin forgjenger.

NY KAPTEIN: Stuart Jackson rykker opp fra stillingen som finansdirektør til konsernsjef i Seadrill. Foto: Seadrill

Dibowitz har vært i Seadrill siden 2007 – de seneste tre årene som konsernsjef. Han skal nå fungere som rådgiver i det John Fredriksen-dominerte riggselskapet frem til utgangen av første kvartal 2021.

Jackson har vært finansdirektør i Seadrill siden i fjor og var før dette ansatt i Bibby Offshore.

«På vegne av styret vil jeg takke for det betydelige bidraget Anton har gitt til Seadrill gjennom 12 år i selskapet. Han har vært en god leder i et utfordrende marked», skrev styrelederen i en børsmelding som ble sendt ut torsdag.

Jackson rett mann

Rødland og resten av styret mener samtidig at Jackson er rett person til å lede selskapet gjennom restruktureringen og med å forenkle driftsmodellen og redusere kostnadene.

– Kombinasjonen av Covid-19, lav oljepris og redusert aktivitet fra oljeselskapenes side har ledet til at Seadrill må gjøre betydelige endringer for å styrke konkurransekraften. Den viktigste prosessen nå er restruktureringen av balansen og en ny operativ modell for selskapet, hvor kostnadsbasen må ytterligere tilpasses markedsforholdene, sier Rødland, og legger til at Jackson i dag leder restruktureringsprosessen i Seadrill.

Som følge av høy gjeld og et beksvart riggmarked, forbereder Seadrill nå en omfattende restrukturering av balansen.

Selskapet har rundt 65 milliarder kroner i bruttogjeld og negativ egenkapital, og i andre kvartal lå godt over halvparten av riggflåten i opplag.

Seadrill har diskutert løsninger med sine kreditorer en stund, men med over 40 finansielle institusjoner på den andre siden av forhandlingsbordet tar ting tid. Tidligere denne uken kom selskapet til enighet med en del av kreditorene om en stillstandsavtale ut oktober måned. Det betyr at selskapet ikke blir krevd for renter eller avdrag i perioden.

Må skrape rigger

Når Seadrill til slutt kommer frem til en løsning med sine kreditorer, vil det høyst sannsynlig bety at dagens Seadrill-aksjonærer blir sittende igjen med lite eller ingenting av verdi, noe Seadrill selv har advart mot i de seneste kvartalsrapportene.

De som eventuelt blir eiere i «nye» Seadrill blir samtidig trolig aksjonærer i et noe mindre riggselskap.

For å få kostnadene ned på et nytt nivå, blir en av de viktige jobbene for den påtroppende konsernsjefen å skrape en rekke av de eldre boreriggene. Seadrill har tidligere opplyst at det kan komme til å kvitte seg med inntil ti rigger.