Aker Solutions landet milliardkontrakt

Aker Solutions har blitt tildelt en ordre fra ConocoPhillips for levering av undervannsproduksjonssystemet for Tommeliten Alpha offshore Norge, går det frem av en børsmelding.

Kontraktssummen estimeres til 1,2 milliarder kroner.

Samtidig har Aker Solutions ifølge en separat melding fått den såkalte FEED-kontrakten (front-end engineering and design) for modifikasjonsarbeidet som må gjøres på Ekofisk for å integrere Tommeliten Alpha-funnet.

Kontraktssummen estimeres her til 130 millioner kroner.

Arbeidene starter umiddelbart.

