Tommeliten gjorde Aker Solutions større

For tre uker siden fikk Aker Solutions en rammekontrakt av ConocoPhillips. Når får det mer å gjøre for oljeselskapet.

ConocoPhillips har nemlig snudd seg bort fra TechnipFMC og tildelt Aker Solutions oppdraget med å levere et komplett subsea produksjonssystem for Tommeliten Alpha-feltet. Kontraktsverdien er estimert til hele 1,2 milliarder kroner.

Analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier sier Aker Solutions nå har en sterk ordreinngang for tredje kvartal.

– Ordremessig blir tredje kvartal veldig bra, sier han.

To gode kvartaler

Dette kommer etter en overraskende god ordreinngang også i andre kvartal, tross Covid-19 og lav oljepris, noe som var hjulpet av de norske skatteendringene. Da kapret Kjell Inge Røkke-dominerte Aker Solutions kontrakter for 7 milliarder kroner.

– Ut fra det som selskapet har annonsert, blir tredje kvartal like bra som andre kvartal. Det betyr en book-to-bill på 1,5, noe som er veldig bra, sier Amundsen.

- BÅDE ANDRE OG TREDJE KVARTAL BLIR BRA: Analytiker Haakon Amundsen i ABG Sundal Collier. Foto: ABG Sundal Collier

Book-to-bill er et mål på hvor mange nye ordrer som kommer inn i forhold til det som blir ekspedert av eksisterende ordrer. En book-to-bill over 1 betyr at ordreboken øker.

– Dette demper estimatrisikoen noe på mellomlang sikt, legger analytikeren til.

Inntekter fra fornybar

Kontraktstildelingen bidro til å sende Aker Solutions-aksjen opp mer enn 11 prosent på Oslo Børs i en periode fredag ettermiddag, før den falt litt tilbake. Kværner, som snart fusjoneres med Aker Solutions, steg også kraftig.

– Oljeservicesektoren er litt lite interessant for mange investorer nå, blant annet på grunn av et sterkt fokus på ESG. På Pareto-konferansen oppjusterte Aker Solutions målsettingen om at en tredjedel av inntektene skal komme fra lavkarbon- og fornybar energi. I stedet for 2030 venter de nå at dette kan oppnås i 2025, sier ABG-analytikeren.

Knyttes sammen med Ekofisk

Produksjonssystemet som Aker Solutions skal levere på Tommeliten Alpha inkluderer ti såkalte subsea-trær, manifolder, brønnholder, satelittstrukturer og kontrollsystemer.

Selskapet starter med de foreberedende ingeniør- og designarbeidene (FEED) umiddelbart, mens selve ingeniørarbeidene og byggingen av systemet ventes å starte i andre halvår neste år. Det siste vil involvere selskapets anlegg i både Norge, Storbritannia, Brasil og Malaysia.

Tommeliten Alpha ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, rundt 25 kilometer fra Ekofisk-feltet.

I tillegg til milliardkontrakten er Aker Solutions også tildelt en FEED-kontrakt for modifikasjoner på Ekofisk-installasjonene slik at disse kan integreres med Tommeliten Alpha.

Denne kontrakten har en verdi på rundt 130 millioner kroner og skal gjennomføres i andre kvartal neste år.

Begge kontraktene avhenger av at myndighetene godkjenner plan for utvikling og drift.