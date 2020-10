Tor Olav Trøims Golar Power utestenges fra et anbud i regi av Petrobras

I HARDT VÆR: Tor Olav Trøim møter motgang med Golar Power. På kort tid har Golar LNG-aksjen havarert på New York-børsen og er ned 50 prosent.

I HARDT VÆR: Tor Olav Trøim møter motgang med Golar Power. På kort tid har Golar LNG-aksjen havarert på New York-børsen og er ned 50 prosent. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Det statlige oljeselskapet Petrobras har utelukket Golar Power i en anbudskonkurranse i Brasil, skriver Upstream.

Ifølge avisen lå Golar Power an til å vinne anbudet, men etter at toppsjefen Eduardo Antonello, er mistenkt for korrupsjon og hvitvasking i Brasil, ble selskapet utestengt. Ifølge en pressemelding fra Petrobras ble budet fra Golar ansett som «høy risiko».

Anbudet gjaldt leie av en regassifiseringsterminal i Bahia-regionen i Brasil. En slik terminal brukes for å ta imot flytende naturgass fra skip, omdanne den til vanlig naturgass og sende den videre i rørledninger. Anlegget skal kunne håndtere inntil 20 millioner kubikkmeter gass pr. dag.

Golar Power er et felleseid selskap av Golar LNG og oppkjøpsfondet Stonepeak Infrastructure Partners.

Kursmassakre

Egentlig skulle Golar Power bytte navn til Hygo Energy Transition og børsnoteres som et eget selskap på Nasdaq. De planene er nå satt på vent.

Flere Golar LNG-aksjonærer har gått til sak mot selskapet i USA fordi de mener selskapet skulle varslet om anklagene tidligere.

Etter korrupsjonsanklagene mot Eduardo Antonello har investorene laget hakkemat av Golar LNG-aksjen, og aksjen er ned fra 14 til 7 dollar.

Tor Olav Trøim er styreleder i Golar LNG og sitter på 5,4 prosent av aksjene. Antonello er partner i Trøims Magni Partners.