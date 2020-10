PGS venter inntekter på 115 millioner dollar

I en børsmelding skriver PGS at det venter at inntektene for tredje kvartal vil komme inn på opptil 115 millioner dollar. Til sammenligning hadde selskapet driftsinntekter på 138,7 millioner i andre kvartal.

Inntekter fra kontrakter kommer på rundt 9 millioner dollar. Resten av inntektene vil stamme fra multiklient-avtaler.

Inntektssummen inkluderer også 23 millioner dollar i offentlige tilskudd som følge av coronapandemien. Dette vil bli bokført som andre inntekter.

–Brorparten av den aktive flåtekapasiteten var allokert til multiklient i tredje kvartal. Markedet forblir krevende, men vi tror dette kvartalet markerer bunnen for covid-19-lavkonjukturen. Vi forventer økt omsetning fra fartøysdrift og multiklientsalg fremover, sier konsernsjef Rune Olav Pedersen.

Hele kvartalsrapporten kommer 22. oktober klokken 8. PGS er i en svært presset økonomisk situasjon, og sliter med mye gjeld. Foreløpig har ikke selskapet fått full kreditorstøtte.

– Vi er nå nede på en årlig run rate brutto kontantkostnader på rundt 400 millioner dollar, med antakelse om fem fartøy i drift. Arbeidet med å lande avtaler med långivere og en avtale om å forlenge forfall går i henhold til plan, sier Pedersen.