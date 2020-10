Tor Olav Trøims Borr Drilling får sin tredje finansdirektør på ett år

Nok en tidligere Schlumberger-mann kommer inn i ledelsen til Tor Olav Trøims riggselskap Borr Drilling .

Christoph Bausch er ansatt som ny finansdirektør og blir med det riggselskapets tredje mann i denne stillingen på under ett år.

Det er nemlig kun ti måneder siden Francis Millet tok over finansdirektør-rollen etter Rune Magnus Lundetræ, som annonserte sin avgang i november i fjor.

– Christoph har vært finansdirektør for USA- og Oslo-noterte oljeserviceselskaper i mange år og tar med seg omfattende industri- og finanserfaring. Hans kunnskap om rigg sammen med hans erfaring med finansiell restrukturering, vil være til stor hjelp for å støtte Borrs strategiske planer i et utfordrende markedsklima, sier konsernsjef Patrick Schorn i en kommentar.

Bausch var finansdirektør hos den amerikanske oljeservicegiganten Weatherford fra desember 2016 til desember 2019. Han forsvant ut døren der omtrent samtidig som selskapet kom ut fra Chapter 11 med en gjeldsbyrde som var hele 6,7 milliarder dollar mindre enn før denne prosessen startet.

Bausch har også vært finansdirektør i brønnserviceselskapet Archer, der John Fredriksens Seadrill er storeier. Før det var han innom riggkjempen Transocean, og han har hatt en lang karriere i Schlumberger, i likhet med både toppsjef Schorn og styreleder Pål Kibsgaard.