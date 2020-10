SEB høyner i Ocean Yield

SEB oppgraderer Ocean Yield fra hold til kjøp, og høyner kursmålet fra 25 til 28 kroner, går det ifølge TDN Direkt frem av en analyse onsdag ettermiddag.

Meglerhuset beskriver risk/reward som tiltalende, og begrunner dette med at nedskrivningene innen oljeservice stort sett er forbi.

Siden aksjen er priset på løpende utbytte, mener analytikerne at vekst er nøkkelen for videre kursoppgang. De viser til ifølge nyhetsbyrået til at selskapet har tatt opp veksten gjennom to suezmax-kjøp.

SEB jekker estimert utbytte for 2021 og 2022 opp fra 0,20 dollar til hhv. 0,22 og 0,24 dollar per aksje, og påpeker i sin analyse at kursmålet innebærer syv prosent yield (utbytteavkastning) på 2021-anslaget.

Aksjen står i øyeblikket i 21,90 kroner, og meglerhuset ser dermed en oppside på 28 prosent fra dagens nivåer.