Meglerhus roper «Selg!» etter guiding

Danske Bank Markets nedgraderer PGS til salg fra tidligere hold samtidig som kursmålet nedjusteres til 2 kroner fra tidligere 2,90 kroner, ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset stiller spørsmålstegn ved selskapets prognoser for fjerde kvartal og perioden 2020 til 2023 , og om de vil klare å betale ned nok av den opparbeidede gjelden.

«Det korte svaret er nei til begge», skriver Danske Bank Markets i analysen.

Meglerhuset påpeker at selskapets omsetningsguiding for fjerde kvartal ser for høy ut og at salg fra multiklientbiblioteket og ratene i kontraktmarkedet må opp for at prognosene skal treffe.

PGS leverte et skuffende resultat i tredje kvartal . Omsetningen endte på 85,1 millioner dollar, ned fra 276,5 millioner dollar i samme periode i fjor. Analytiker Christopher Møllerløkken i Carnegie mener markedet ikke blir bedre enn at selskapet må gjennom en større refinansiering om et par år.

– PGS sparker boksen nedover i veien, sier han.