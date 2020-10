Seismikktrio er blitt tildelt kontrakt for flere år

Det seismiske konsortiet bestående av PGS , TGS og WesternGeco er blitt tildelt en flerårskontrakt av Petronas for å skaffe og behandle opptil 105.000 kvadratkilometer med flersensor-multiklient 3D-data i Sarawak-bassenget i Malaysia, melder selskapene i en børsmelding.

Kontrakten følger en pågående operasjon fra konsortiet i Sabah offshore-regionen i Malaysia, som ble tildelt i 2016. Der er over 50.000 kvadratkilometer med 3D-seismikk anskaffet og lisensiert til olje- og gassindustrien for å støtte Malaysia-lisensen.

Sarawak-kontrakten gjør det mulig for konsortiet å posisjonere seg i malaysisk seismisk leting og tillate et flerfaseprogram for å fremme letearbeid i Sarawak East Natuna Basin (Deepwater North Luconia og West Luconia Province).