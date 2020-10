Awilco Drilling må kutte i Norge

KUTTER: Jens Berge, adm direktør i Awilco Drilling. Foto: Privat

Awilco Drilling Norge har bestemt at de må kutte i kostnadene. Beslutningen kommer i lys av avslutningen av den nybygde «Nordic Winter» og den kraftige forsinkelsen i byggingen, og dermed også forventet oppstart av driften, av den nybygde riggen «Nordic Spring».

Det opplyser selskapet i en børsmelding mandag.

Awilco Drilling Norge sier i meldingen at de vil iverksette et bredt spekter av kostnadsreduserende tiltak, og at ytterligere informasjon vil bli gitt etterhvert.