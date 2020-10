Polarcus tapte 13,5 millioner dollar etter skatt i tredje kvartal, viser seismikkselskapets kvartalsrapport. Til sammenligning tjente selskapet 13,7 millioner dollar i samme periode i fjor.

Inntektene var ned rundt 75 prosent. Selskapet bokførte 24,3 millioner dollar på topplinjen i årets tredje kvartal, mot 103,4 millioner for ett år siden.

Sammenlignet med andre kvartal i år, er inntektene om lag 10 prosent bedre som følge av at dagratene steg 26 prosent fra foregående kvartal.

Pr. tredje kvartal hadde selskapet en ordrereserve verdt 139 millioner dollar, mot 141 millioner ved samme korsvei i fjor.

Selskapet hadde en flåteutnyttelse på 43 prosent i kvartalet.

At fartøyet «Vyacheslav Tikhonov» i september fikk en treårig forlengelse av sin kontrakt med Sovcomflot, veier ifølge adm. direktør Duncan Eley noe opp for at fartøyet «Polarcus Amani» (tidligere «Ivan Gubkin») ble levert tilbake før tiden.

Pr. i dag er det ifølge selskapet 12 av 19 skip i det globale seismikkmarkedet som er i arbeid. Anbudsaktiviten skal ha tatt seg opp i tredje kvartal, men på kort sikt er det likevel stor usikkerhet.

50 prosent booket

For første halvår neste år er 50 prosent av flåten booket, men med et negativt eller nøytralt markedssyn i fjerde kvartal venter selskapet at flåtens visibilitet i første halvår vil være begrenset.

Under torsdagens kvartalspresentasjon fremstod adm. direktør Duncan Eley likevel som forsiktig optimist.

Polarcus (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 24,3 103,4 Driftsresultat -4,0 22,1 Resultat før skatt -13,3 13,7 Resultat etter skatt -13,5 13,7

– Vi er trygge på at aktiviteten vil ta seg opp fra lave nivåer gjennom 2021, og at markedet il være i bedre skikk i 2022, sa Eley.

Om markedet er like optimstisk på seismikkmarkedets vegne gjenstår å se, men i 14.30-tiden torsdag ettermiddag var Polarcus-aksjen imidlertid ned 5,3 prosent til 0,22 kroner.

Så langt i år har seismikkselskapet falt 83,3 prosent på Oslo Børs.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på 3,4 millioner dollar. Dette tilskriver selskapet kostnadskuttene det begynte å innføre ved nyttår. I tredje kvartal er de operasjonelle driftskostnadene redusert til 22,6 millioner dollar, mot 60,3 millioner i tredje kvartal 2019, de administrative kostnadene er i tredje kvartal på 2,3 millioner dollar ned fra 3,1 millioner på samme tidspunkt i fjor.