Tapte 25 mill – foreslår restrukturering

Supplyskipsselskapet Siem Offshore leverte et driftsresultat på 13,8 millioner dollar i tredje kvartal. Det er opp fra 2,2 millioner i fjor og vesentlig sterkere enn forrige kvartal da selskapet tok milliardnedskrivninger.

Helt nederst i regnskapet sitter dermed Siem igjen med et tap på 2,7 millioner dollar, eller 25,2 millioner kroner. Det er svakere enn i fjor. Da endte samme post på minus 2,2 millioner dollar.

Et høydepunkt i tredje kvartal var at selskapet ble enige om kontrakt med toårs-opsjoner for to PSVer.

Omsetningen falt fra i fjor 77,9 millioner dollar til 70,5 millioner i år.

Selskapet skriver at de er i pågående samtaler med de sikrede långiverne og to ikke-sikrede obligasjonseiere for et restruktureringsforslag. En avtale er betinget av at alle långiverne støtter restruktureringsplanen samt aksjonærene.

Den femårige virksomhetsplanen som diskuteres med långiverne inkluderer blant annet konvertering av gjeld til egenkapital.

Videre har selskapet kalt inn til et obligasjonseiermøte 30. oktober, med forslag om å inngå en stillstandsavtale, og selskapet risikerer å komme i brudd med enkelte lånebetingelser i flere låneavtaler hvis forslaget ikke blir godkjent.

En misligholdssituasjonen for et av obligasjonslånene kan føre til at stillstandsavtalen med bankene blir terminert og restruktureringsforslaget feiler, opplyses det.

Siem Offshore (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 70,5 77,9 Driftsresultat 13,8 2,2 Resultat før skatt -0,1 -0,5 Resultat etter skatt -2,7 -2,2