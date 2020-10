Eidesvik-skip fikk 84 dager i havvind

Eidesvik Offshore har inngått en kontrakt med DEME Offshore for konstruksjonsfartøyet «Viking Neptun», melder offshorerederiet.

Kontrakten har en varighet på 84 dager, men inneholder også opsjoner for forlengelse.

Oppstart er nå i begynnelsen av november.

Eidesvik-sjef Jan Fredrik Meling uttrykker tilfredshet over at det 2015-bygde fartøyet fortsatt er attraktivt innen havvindssegmentet. Han påpeker også at DEME er en ny kunde for Eidesvik Offshore.

Onsdag opplyste rederiet om en ny ettårskontrakt for et av dets forsyningsfartøyer.