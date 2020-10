Tidligere i høst overtok Akastor hele DOF Deepwater, nå DDW Offshore, som det eide sammen med rederiet DOF.

Tanken er at dette eierskapet i de fem ankerhåndteringsskipene bare skal være midlertidig, men det er ikke utsikter til å bli kvitt skipene på kort sikt.

Det er imidlertid kostbart å la dem ligge. Ifølge selskapet er de årlige opplagskostnadene på 60 millioner kroner, hvorav halvparten renter.

– I dagens marked er det vanskelig å se en fornuftig verdi for disse skipene, men i denne delen av ankerhåndteringsmarkedet er det mulig å konsolidere. Det gir oss håp om at vi, i et mer normalisert marked, vil klare å realisere skipene til en mer fornuftig verdi enn i dag, sa Akastor-sjef Karl Erik Kjelstad på en presentasjon torsdag.

Driftsresultatet halvert

Torsdag la han frem resultatene for tredje kvartal, og de viste et fall i inntektene på 35 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Nedgangen var primært drevet av lavere aktivitet for datterselskapet MHWirth, og førte til at Akastor igjen leverer røde tall på bunnlinjen.

– Tredje kvartal er påvirket av effektene fra covid-19-pandemien og usikkerheten i olje- og gassektoren globalt. Vi er imidlertid fornøyde med at «businessen» i porteføljeselskapene er robust, og de fleste leverer et positivt bidrag, sa Kjelstad på presentasjonen.

Aksjemarkedet svarte med å sende Akastor ned drøye 5 prosent på Oslo Børs.

Det Aker-dominerte investeringsselskapet hadde inntekter på 926 millioner kroner, ned fra 1.430 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger ( EBITDA) landet på 66 millioner kroner, noe som er en halvering det seneste året.

Den samlede ordreinngangen falt med en halv milliard kroner til 643 millioner, og ved utgangen av kvartalet satt selskapet med en ordrereserve på 2.540 millioner kroner, ned fra 3.274 millioner.

Tungt for MHWirth, men fornøyd med marginen

MHWirth leverer blant annet borepakker til rigger under bygging, og er det største poteføljeselskapet i Akastor.

Boreteknologiselskapet så inntektene stupe med 37 prosent til 735 millioner kroner i tredje kvartal. Akastor-ledelsen er imidlertid tilfreds med driftsmarginen.

– Til tross for utfordrende markedsforhold fortsatte alle våre industrielle selskaper å levere positive resultater også i tredje kvartal. Vi er fornøyde med at MHWirth fortsatt leverer en EBITDA-margin på rundt 10 prosent, til tross for nedgang i inntektene, sa Kjelstad.

Akastor ser fortsatt nybyggingsmarkedet som utfordrende og venter at det forblir slik fremover, og vil tilpasse MHWirths kostnadsbase til et lavere aktivitetsnivå.

Akastor (Mill. kr) 3.kv/20 3.kv/19 Driftsinntekter 926 1.430 Driftsresultat 3 76 Resultat før skatt −53 −2 Resultat etter skatt −65 −9