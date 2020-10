Nye subsea-dealer til Solstad

Petrobras har forlenget kontrakten til Solstad Offshores subseaskip «Far Saga» med ett år fra og med i dag, fredag.

«Far Saga» ble i mai i år tildelt en kontrakt av Petrobras for tre år med oppstart i første kvartal 2021. Nå bekreftes det at «Normand Poseidon» tar over denne kontrakten.

Begge fartøyene vil seile under brasiliansk flagg og støtte lete- og produksjonsaktiviteter i Brasil, opplyses det.

«Normand Poseidon» ankom nettopp Montrose på østkysten av Skottland.