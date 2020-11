Aker BP, som på torsdag inngikk en avtale med Aker Solutions verdt 1,7 milliarder, sikrer seg nå en forlengelse av avtalen med TS Group. Det betyr at TS Group skal bidra med personell til samtlige av selskapets opererte felt.

– TS Group er ydmyke for at Aker BP viser oss fornyet tillit, og vi er stolt over at vi har evnet å kultivere vår konkurransedyktighet i et utfordrende marked. TS Groups medarbeidere ser frem til å videreføre det tillitsfulle og konstruktive samarbeid vi over lang tid har opparbeidet med Aker BP, sier konsernsjef i TS Group, Morten Walde.

Aker BP, som ble opprettet da oljegiganten BP og Kjell Inge Røkkes Det norske oljeselskap slo seg sammen for å operere på norsk sokkel, sikrer videre drift med fornyelsen av TS Group-kontrakten. Avtalen innebærer en forlengelse av TS Groups leveranser til Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv. Det er driftsdirektør i TS Group, Rolf Hegna, fornøyd med.

– Langsiktige avtaler er et solid fundament for kontinuerlig videreutvikling av de industrielle tjenestene og løsningene vi tilbyr. Samarbeidet med Aker BP har vært svært viktig for oss over lang tid, på det meste har 98 personer vært engasjert på avtalen. Våre ansatte ute i felt er våre viktigste ambassadører så vi retter en stor takk til dem ved slike tildelinger, sier Hegna.