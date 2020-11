ABB har inngått fremdriftskontrakt til 300 millioner dollar

ABB har inngått en kontrakt med Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering på over 300 millioner dollar for å levere en omfattende kraft- og fremdriftspakke for seks nye spesialfartøyer. De skal transportere LNG langs Nordøstpassasjen (Nordlige sjørute), fremgår det av en pressemelding fra selskapet mandag.

Hvert av de seks nybygde fartøyene vil inneholde en trio av de største og kraftigste Azipod fremdriftsenhetene som noensinne er levert for skip som opererer i is. Til sammen vil de 17 MW Azipod-enhetene gi en total effekt på 51 MW (68.400 hestekrefter) slik at fartøyene kan navigere gjennom is opp til 2,1 meter tykkelse.

De nye LNG-tankerne vil bli klassifisert til ARC7 - den høyeste isklassesertifiseringen for handelsfartøy. Ordren følger leveransen av ABBs ledende teknologi for 15 skip som betjener Yamal LNG-prosjektet.

Ved levering fra 2023 vil de seks fartøyene betjene Arctic LNG 2 - et av de største industriprosjektene i Arktis - og vil hver ha kapasitet til å transportere 170.000 m3 LNG.