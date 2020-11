Mohn fortsetter salget av DOF-aksjer

For to uker siden skrev Finansavisen at investor Frederik W. Mohn trolig var på vei mot utgangsdøren i DOF etter å ha solgt 2,3 millioner aksjer i offshorerederiet.

Uken etter solgte han 430.018 aksjer, og i forrige uke ble ytterligere 931.607 aksjer lempet ut.

Det fremgår av nye aksjonærlister.

Eierandelen er dermed redusert fra 16,45 prosent til 15,21 prosent.

I fjor gikk Mohn ut av styrene til DOF og datterselskapet DOF Subsea, og i mai trakk han seg fra et samarbeid med Helge Møgster. Sammen eide de 48,95 prosent av DOF.

DOF-gruppen jobber intenst med å lande en langsiktig finansiell restrukturering.