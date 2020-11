Noble lander riggkontrakt med IOG

OPPJEKK: IOG har tildelt Noble Corporation en kontrakt for jackup-riggen «Hans Deul». Avbildet er Mærsk Interpid, en annen oppjekkbar borerigg.

OPPJEKK: IOG har tildelt Noble Corporation en kontrakt for jackup-riggen «Hans Deul». Avbildet er Mærsk Interpid, en annen oppjekkbar borerigg. Foto: NORGES REDERIFORBUND

Independent Oil and Gas IOG har tildelt Noble Corporation en kontrakt for jackup-riggen «Hans Deul» for boring av fem produksjonsbrønner på britisk sokkel, ifølge en børsmelding.

Oppstart for prosjektet er planlagt i første kvartal 2021 og ventet ferdigstillelse i andre kvartal 2022. Kontrakten inneholder også opsjon på boring av ytterligere to brønner «på fordelaktige vilkår», skriver IOG i børsmeldingen.

– Noble er et selskap med lang erfaring og gjør det til et økonomisk og teknisk sterkt valg. «Hans Deul» har en trygg og suksessrik historie med lignende brønner, sier Andrew Hockey, adm. direktør i IOG.