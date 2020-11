Inntektsstopp for seismikkmygg

ARBEIDSLEDIG: Fartøyet «Atlantic Guardian», som er det eneste skipet EMGS for tiden benytter seg av har ligget i kaldt opplag hele kvartalet.

ARBEIDSLEDIG: Fartøyet «Atlantic Guardian», som er det eneste skipet EMGS for tiden benytter seg av har ligget i kaldt opplag hele kvartalet. Foto: Tom Gulbrandsen foto

Det lille seismikkselskapet Electromagnetic Geoservices (EMGS) omsatte i tredje kvartal for 2,1 millioner dollar, kraftig ned fra 26,9 millioner dollar på samme tid i fjor.

I løpet av tredje kvartal er det solgt multiklientseismikk for 100.000 dollar, mot et salg på 5,7 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Hittil i år har selskapet solgt multiklientseismikk for beskjedne 5,5 millioner dollar.

Videre hadde EMGS kontraktsinntekter på 600.000 dollar, og «andre inntekter» på 1,4 millioner dollar i kvartalet.

Nettoresultatet endte på minus 4,2 millioner dollar, ned fra 5,1 millioner dollar i fjorårets tredje kvartal.

Electromagnetic Geoservices (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 2,1 26,9 Driftsresultat -2,6 7,5 Resultat før skatt -4,5 5,8 Resultat etter skatt -4,2 5,1

Vil hente ny seismikk første halvår 2021

Ved utgangen av tredje kvartal hadde selskapet kun ett fartøy til disposjon, «Atlantic Guardian». Skipet har imidelrtid ligget i kaldt opplag hele kvartalet.

Tidligere i år ble det bestemt å legge innhentingen av ny seismikk på is. Dersom selskapet klarer å sikre nok forhåndsfinansiering håper det å kunne gjennoppta seismikkinnhentingen i løpet av første halvår 2021.

Pr. 30. september hadde selskapet en ordrereserve verdt 39,6 millioner dollar, mot 78,3 millioner på samme tid i fjor.

I slutten av mars besluttet EMGS å legge om til «lavkostnadsdrift», og selskapet strupet virksomheten ved å si opp 90 prosent av de ansatte. Bakgrunnen var kansellerte og forsinkede prosjekter - blant annet som følge av coronaviruset og den lave oljeprisen. Prosessen med å legge om driften skal ifølge selskapet også ha preget tredje kvartal.