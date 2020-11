Inntektsfall og mer gjeld – aksjen stuper

Prosafe endte med bare en femtedel av inntektene sammenlignet med samme periode i fjor.

Det sørget for en resultat før skatt og nedskrivninger (EBITDA), på minus 1,2 millioner dollar, sammenlignet med 26,3 millioner i pluss i samme periode i fjor.

Utviklingen sender aksjen utfor stupet på børs torsdag morgen.

Selskapet har stoppet nedskrivningene som har preget første og andre kvartal i 2020. I første kvartal skrev selskapet ned verdier for 810,5 millioner dollar. I andre kvartal var tilsvarende post på 341,4 millioner dollar. Det har resultert i at driftsresultatet i tredje kvartal endte på minus 9,1 millioner dollar, ned fra minus 339,3 millioner i 2019.

EBITDA-verdiene avslører imidlertid at selskapet har hatt lav aktivitet og leverer svakere i tredje kvartal enn før. Selskapet melder imidlertid om at prosessen med kreditorene fortsatt er konstruktive og at refinansieringsprosessen ventes ferdigstilt i andre halvår 2020.

– Vi ser en svak økning i aktivitet i Nordsjøen for 2021 og 2022 og har sterk tro på at vi er godt posisjonert for å sikre vår del av dette nye arbeidet, sier Jesper K. Andresen, konsernsjef i Prosafe.

Selskapet har imidlertid klart å ta vare på ordrereserven ved å flytte avtaler fra 2020 til 2021, og har en likviditet på 164,5 millioner dollar ved utgangen av tredje kvartal.

Prosafe (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 11,7

56,5

Driftsresultat -9,1 -339,3 Resultat før skatt -24 -358,8 Resultat etter skatt -24,2 -360,5