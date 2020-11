Inntektene falt for Archer

Oljeserviceselskapet, med hovedkontor på Bermuda, hadde 183,6 millioner dollar i inntekter i tredje kvartal. Det er en klar nedgang fra 227,6 millioner samme tid i fjor. De første ni månedene hadde Archer i år inntekter på 613,5 millioner dollar, markant lavere enn 688,9 millioner dollar ved samme korsvei i fjor.

EBITDA for tredje kvartal kom inn på 15,6 millioner, drøyt 8 millioner lavere enn i fjor. Totale kostnader var på 180,7 millioner, ned fra 216,5 millioner i fjorårets tredje kvartal.

Resultat etter skatt for kvartalet kom inn på 12,3 millioner kroner i minus, en klar forbedring fra underskuddet på 56,6 millioner kroner for Archer sist år. Resultat pr. aksje ble minus 0,08 dollar, mot minus 0,38 dollar sist år.

Archer opplyser videre at kontraktsordrene er bra fylt opp fremover, og at selskapet forventer mer å gjøre i fjerde kvartal enn det foregående. Selskapet guider at inntektene for helåret 2020 blir 10-15 prosent lavere enn i 2019.

Archer Limited (Mill. dollar) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 183,6 227,6 EBITDA 15,6 23,4 Resultat før skatt -13,9 -55,4 Resultat etter skatt -12,3 -56,6