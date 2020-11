Fritt frem for Røkke-fusjonen

Fusjonen mellom Kværner og Aker Solutions kan nå gjennomføres, opplyses det i en melding.

Bakgrunnen er at kreditorer ikke har protestert innen fristen 9. november på at Aker Solutions overtar alle Kværners eiendeler, rettigheter og forpliktelser og at selskapet avvikles. Mandag ble det kjent at alle myndighetsgodkjennelser var på plass.

Alle vilkår for gjennomføringen av fusjonen er dermed innfridd, opplyses det. Sammenslåingen ble kunngjort tilbake i juli.

Styrene i Aker Solutions og Kværner vil nå sluttføre sammenslåingen ved at den etter dagens handel på Oslo Børs registreres i Foretaksregisteret. Det innebærer at i dag, tirsdag 10. november, blir siste handelsdag i Kværner-aksjene.

Som vederlag i fusjonen mottar Kværners aksjonærer 0,8183 Aker Solutions-aksjer for hver Kværner-aksje de eier. Aker Solutions vil i denne sammenheng utstede 220,1 millioner vederlagsaksjer.