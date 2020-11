Magseis Fairfield holdt kostnadene i sjakk

Seismikkselskapet Magseis Fairfield hadde inntekter på 47 millioner dollar i tredje kvartal. Det er kraftig ned sammenlignet med samme periode i fjor, men kostnadskutt bidro til at selskapet likevel fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 10,4 millioner – det tredje kvartalet på rad med oppgang. Samtidig vokste ordreboken til 170 millioner dollar i kvartalet, hvorav 120 millioner er for arbeid i 2021 og senere.

– Vi leverer nok et sterkt kvartal til tross for lavere inntekter som følge av Covid-19-pandemien og lavere oljepris, sier Magseis-sjef Carel Hooijkaas i kvartalsrapporten som ble lagt frem tirsdag.

Aksjen steg 3 prosent tirsdag ettermiddag, noe som var omtrent på linje med resten av oljeservicesektoren.

Ser noe bedring neste år

Selskapet hadde en positiv kontantstrøm fra driften og styrket kontantbeholdningen, som nå er på nesten 62 millioner dollar.

– De varslede kostnads- og investeringskuttene ble gjennomført som planlagt, sier Hooijkaas.

Ifølge Magseis viser markedsutsiktene for havbunnsnoder en liten økning i 2021, men peker samtidig på at aktiviteten vil ligge under nivået i 2019.

«Havbunnsnodemarkedet ventes å vise god vekst etter 2021 på bakgrunn av en estimert vekst i leteinvesteringene offshore», skriver selskapet i kvartalsrapporten.