Resultatsmell for Subsea 7

Den Kristian Siem-dominerte undervannsentreprenøren Subsea 7 hadde i tredje kvartal en omsetning på 947 millioner dollar, mot 951 millioner dollar på samme tid i fjor.

Driftsresultatet endte på 6,7 millioner dollar, ned fra 58,6 millioner dollar på samme tid i fjor. Selskapet skriver at det hadde 20 millioner dollar i covid-19 relaterte utgifter i kvartalet. Hittil i år har Subsea 7 hatt coronautgifter på om lag 65 millioner dollar.

Resultatet før skatt endte på minus 10,9 millioner dollar, ned fra et positivt resultat på 70, 6 millioner dollar i fjorårets tredje kvartal. Nettoresultatet endte på minus 43 millioner dollar, ned fra 42,2 millioner dollar i fjorårets tredjekvartal.

Adm. direktør John Evans påpeker i meldingen at resultatfallet skyldes et aktivitetsfall innenfor flere forretningsområder.

I forkant hadde analytikerne, ifølge estimater hentet inn av selskapet, ventet en omsetning på rett over 1 milliard dollar, og et nettoresultat på 15 millioner dollar.

Ved kvartalets slutt hadde selskapet en ordrereserve verdt 6,8 milliarder dollar, hvor fornybar representerer 31 prosent. I september annonserte selskapet at det ville bygge om fartøyet «Seven Phoenix» til et kabelleggingsfartøy spesifikt for havvind industrien. Skipet er ventet å være klart i løpet av andre kvartal neste år.

Subsea 7 S.A. (Mill. USD) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 947 951 EBITDA 6,7 58,6 Resultat før skatt -10,9 70,6 Resultat etter skatt -43 42,2