Flere meglerhus oppgraderer Subsea 7 tross resultatsmell

Arctic Securities oppgraderer Subsea 7 til kjøp fra hold og oppjusterer kursmålet på aksjen til 84 kroner fra 51 kroner, ifølge TDN Direkt.

Subsea 7 leverte en svak kvartalsrapport i går , men får likevel kjøpsanbefaling og oppjustert kursmål fra meglerhuset. Carnegie mener imidlertid selskapet leverte bunnsolid og ser utbyttemuligheter.

Arctic mener oljeserviceselskapet er godt posisjonert til å sikre noen av nøkkelprosjektene som går fremover.

«Marginsvekkelse i olje og gass blir kuttet gjennom kostnadsprogrammet på 400 millioner dollar, mens operasjonell tyngde bringer lønnsomhet til fornybardivisjonen. I sum leder dette til en solid 10 prosent kontantstrømavkastning og 2021 EV/EBITDA på 4,2 ganger», skriver meglerhuset.

Danske Bank Markets kutter sitt kursmål i aksjen til 107 fra 115 kroner, men gjentar kjøpsanbefaling.

«Vi kutter 2021-22-estimater for SURF og venter lavere marginekspansjon fra det pågående kostnadskuttprogrammet, som vi finner skuffende», skriver meglerhuset i en oppdatering torsdag.

Kvartalsrapporten bekreftet imidlertid Danske Bank Markets' vekstforventning til 2021, og de ser fortsatt en stigende kontantposisjon.

ABG Sundal Collier slenger seg også på utbytteutsiktene.

– Kvartalet er svakt, med en EBITDA 16 prosent under konsensus, men det ser ut til at god visibilitet ut året og neste år, utsikter til at det tildeles viktige kontrakter i Surf-markedet (Subsea Umbilicals, Risers and Flowlines, red.anm) neste år, samt en sterk vekst i fornybart veier opp og stopper aksjen fra å falle mer i dag, sa Haakon Amundsen, analytiker i ABG Sundal Collier til Finansavisen torsdag