Reach Subsea doblet solgte personelldager i oktober

STERKT: Reach Subsea leverte et sterkt oktober.

STERKT: Reach Subsea leverte et sterkt oktober. Foto: Reach Subsea

Reach Subsea solgte 189 Remotely Operated Vehicle-dager (ROVs) i oktober 2020, mot 139 i samme periode året før, ifølge en oppdatering fredag. Det er en økning på 35 prosent sammenlignet med fjoråret som endte på 139 ROV-dager.

Antall tilgjengelige ROV-dager i perioden var 279, mot 304 i fjor. Teknisk oppetid endte noe lavere enn fjoråret til 98 prosent. I fjor hadde selskapet 100 prosents oppetid.

Antall offshore personelldager solgt var 883, nesten en dobling fra fjorårets 452 personelldager. Fartøydager solgt var 98, opp fra fjorårets 89.

Videre har selskapet blitt tildelt flere små kontrakter sammen med partneren MMT Sweden siden forrige annonsering. For andre halvår har selskapet om lag 1.000 prosjektdager, tilsvarende 1.400 ROV-dager, for utøvelse, hvorav 58 ROV-dager er for utøvelse i fjerde kvartal 2020.