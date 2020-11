Bekrefter borearbeid verdt 2,7 milliarder i Brasil

MER SAMBA: «Deepwater Rig Corcovado» har fått mer enn to nye år med Petrobras i Brasil. Boreskipet ble levert til Oceean Rig fra Samsung Heavy Industries i Sør-Korea i 2011. I 2018 ble riggselskapet slukt av Transocean.

MER SAMBA: «Deepwater Rig Corcovado» har fått mer enn to nye år med Petrobras i Brasil. Boreskipet ble levert til Oceean Rig fra Samsung Heavy Industries i Sør-Korea i 2011. I 2018 ble riggselskapet slukt av Transocean. Foto: Ocean Rig

Transocean bekrefter at det har sikret betydelige kontraktsforlengelser med Petrobras for to boreskip i Brasil.

«Deepwater Corcovado» har fått ytterligere 680 dager, mens «Deepwater Mykonos» har fått nye 815 dager. De nåværende kontraktene løper til henholdvis august og mai 2021.

Til da tjener boreskipene 179.000 og 197.000 dollar pr. dag.



Tilsammen øker forlengelsene Transoceans ordrereserve med 297 millioner dollar, tilsvarende 2,7 milliarder kroner. Pr. 3. november var ordrereserven på totalt 8,2 milliarder dollar.

Boreskipene tilhørte tidligere Ocean Rig, som Transocean kjøpte opp i 2018.