Solstad-familien flytter på aksjer

Jarsteinen AS, et selskap kontrollert av Solstad Offshore-sjef Lars Peder Solstad og hans familie, har i dag kjøpt aksjer i selskapet fra andre aksjonærer kontrollert av ham selv og familien, går det frem av en børsmelding.

151.015 aksjer er kjøpt fra Ivan AS, 18.860 aksjer fra SOFF Invest AS, 807 aksjer fra Vindbalen AS og 494 aksjer fra Solhav Invest X AS.

De 171.176 aksjene ble kjøpt til kurs 5,79 kroner, altså drøyt 990.000 kroner. Ingen av selgerne har aksjer igjen i Solstad Offshore .

Jarsteinen AS eier etter dette i alt 3,1 millioner aksjer i selskapet, tilsvarende en eierandel på 4,14 prosent.