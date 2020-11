Seadrill har inngått avtale med de fleste av sine kreditorer

John Fredriksen-dominerte Seadrill har inngått avtaler med de fleste av sine kreditorer, som innebærer at kreditorene holder tilbake og ikke håndhever sine krav til hva selskapet er forpliktet til under låneavtalene.

Det opplyses i en børsmelding fredag kveld.

Avtalene som er inngått gjelder selskapets prioriterte pantesikrede lån, samt leasingavtalene for ultradypsvannsboreriggen «West Hercules», og de oppjekkbare riggene «West Linus» og «West Taurus».

Hensikten er gi mer tid til selskapet og dets eiere til å forhandle om betingelsene i en restrukturering, skriver selskapet.

«Selskapet fortsetter å evaluere forslagene til endret kapitalstruktur; selv om det på dette tidspunktet ikke er inngått en avtale, er det ventet at potensielle løsninger vil føre til betydelige omgjøring av gjeld til aksjer, noe som sannsynligvis vil resultere i minimal eller ingen gjenoppretting for nåværende aksjonærer», heter det i meldingen.

Selskapet har imidlertid ikke inngått en avtale med hverken Danske Bank eller långivere i et pantesikret lån. Det innebærer at de to långiverne kan erklære mislighold og starte handlinger med tanke på for eksempel å slå selskapet konkurs.