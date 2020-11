Aker Solutions vant Equinor-kontrakt

Aker Solutions har vunnet en rammeavtale med Equinor. Avtalen går ut på at Aker Solutions skal tilby vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på Peregrino-feltet i Brasil. Det opplyser selskapet i en melding mandag.

Kontrakten har en varighet på fire år, med en opsjon på ytterligere to år.

– Vi er glade for å bygge videre på vårt sterke forhold til Equinor, sier Linda Litlekalsøy Aase, konserndirektør for elektrifisering, vedlikehold og modifikasjoner i Aker Solutions.

Verdien på avtalen avhenger av hvor mye arbeid Equinor etterspør. Ordre blir igangsatt når det blir bestilt.

Brasil er et viktig marked for Aker Solutions, hvor selskapet ser muligheter for flere typer leveranser. Selskapets strategi er å bruke sine subsea-anlegg i landet som et knutepunkt for å betjene både lokale og internasjonal prosjekter.