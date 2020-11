Archer sikrer femårskontrakt med Aker BP

Archer har sikret en femårskontrakt fra Aker BP , med en utvidelsesopsjon på ytterligere tre år, for levering av boreoperasjoner og vedlikeholdstjenester på Ula og Valhall-installasjonene i Nordsjøen, fremgår det av en børsmelding tirsdag.

Kontrakten har oppstart 1. januar 2021 og er en direkte overføring av den nåværende kontrakten, som er en del av #OneArcher-tjenestetilbudet.

«Erfaringene våre med disse to installasjonene strekker seg over 30 år og vi er glade for å fortsette forholdet», sier Dag Skindlo, adm. direktør i Archer.