Boa Offshore taper mindre

Ole T. Bjørneviks offshore serviceskipsrederi Boa Offshore i Trondheim fortsetter å tape penger. I tredje kvartal 2020 fikk selskapet et nettoresultat på minus 10,5 millioner kroner, som er en forbedring fra et negativt resultat på 33,7 millioner kroner for et år siden.

Selskapet fikk et resultat før skatt på minus 11 millioner kroner, mot et negativt resultat på 35,7 millioner kroner året før. Driftsresultatet økte fra 15,9 millioner kroner i tredje kvartal 2019 til 20,5 millioner kroner i tredje kvartal 2020.

Selskapet omsatte i perioden for 170,2 millioner kroner, mot 172,8 millioner kroner for et år siden.

Boa OVC

Samtidig har det blitt kjent at Boa OVC tapte 10,8 millioner kroner i tredje kvartal 2020, mot et nettoresultat på minus 29,3 millioner kroner året før. Resultat før skatt ble på minus 11,3 millioner kroner, mot et negativt resultat på 29,1 millioner kroner for et år siden.

Driftsresultatet ble på minus 5,5 millioner kroner, mot et negativt driftsresultat på 9,7 millioner kroner i tredje kvartal 2019. Boa OVC hadde i perioden inntekter på 54,7 millioner kroner, mot 47 millioner kroner året før.