Mohn stormer mot utgangsdøren

FLAGGER I DOF: Investor Frederik W. Mohn har på kort tid solgt seg fra en eierandel på 16,5 til under 5 prosent i DOF. Foto: Iván Kverme

Perestroika Industri, som styres av investor Frederik W. Mohn, har solgt drøyt 946.000 aksjer i offshorerederiet DOF . Perestroika og Mohns eierandel er dermed under 5 prosent.

Det er ikke mye Mohn får for aksjene. DOF ble torsdag morgen omsatt for 54 øre på Oslo Børs etter en nedgang på 66 prosent hittil i år.



Bergensinvestoren sitter nå igjen med 15,4 millioner DOF-aksjer. Med en eierandel på 4,99 prosent, trenger han ikke varsle markedet om ytterligere nedsalg.

Takket for seg

For et drøyt år siden takket Mohn for seg i styrene til offshorerederiet DOF og datterselskapet DOF Subsea, og i mai trakk han seg fra samarbeidet med Helge Møgster.

Sammen eide de 48,95 prosent av rederiet gjennom selskapet Møgster Mohn Offshore.

Mohns eierandel på 16,45 prosent ble tidligere i høst utskilt til Perestroika Industrier.

Finansavisen skrev i oktober at Mohn hadde solgt 2,3 millioner aksjer i DOF, og at utgangsdøren trolig var målet.

Nå har han altså en eierandel på under 5 prosent igjen.