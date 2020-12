Seismikkselskap går rettens vei

KRISE: Konsernsjef Rune Olav Pedersen i PGS sliter med de siste kreditorene for å få gjennom en refinansiering.

KRISE: Konsernsjef Rune Olav Pedersen i PGS sliter med de siste kreditorene for å få gjennom en refinansiering. Foto: Iván Kverme

Seismikkselskapet PGS jobber intenst med å sikre en refinansiering som gir utsettelse på låneforfall med cirka to år, og avdragsutsettelse i tilsvarende antall år.

I oktober manglet PGS 100 prosent støtte fra lånegiverne i to av lånene: i en rullerende lånefasilitet og et terminlån på til sammen over 870 millioner dollar.

Hvis det ikke oppnås varslet selskapet at saken måtte opp i det engelske rettsystemet gjennom en såkalt «English law scheme of arrangement». Der kan selskapet tvinge gjennom avtalen dersom PGS har støtte fra långivere som sitter på 75 prosent av den totale gjelden.

I en oppdatering torsdag kveld skriver PGS at det nå har støtte fra långiverne på 95,4 prosent av den totale gjelden, og 99,5 prosent av långiverne i den rullende lånefasiliteten og i terminlånet.

Dersom refinansieringen godkjennes i retten vil den binde alle långiverne, inkludert dem som stemmer i mot. Det er ventet at refinansieringen gjennomføres i 2021.