Odfjell-sjefen: – Det er ingen som kan kjøpe opp nå om de ikke får en særdeles god deal, og det har ikke vi tenkt å gi dem

Konsernsjef Simen Lieungh erkjenner at Odfjell Drilling har vært i samtaler der de selv har vært oppkjøpskandidat, skriver TDN Direkt.

– Ja, det har vært flere, men ikke nylig. Det er ingen som kan kjøpe opp nå om de ikke får en særdeles god deal, og det har ikke vi tenkt å gi dem, sier konsernsjefen.

Jobber mot utbytte

Odfjell Drilling er meget interesserte i å se på mulige strategiske trekk som kan underbygge deres vekstambisjon, men høyeste prioritet for selskapet er å komme i utbytteposisjon i 2022.

– Vi ligger godt an til utbytte basert på den ordrereserven vi har sammen med de framtidsutsikter vi ser for oss for vår egen flåte. Vi kommer altså ikke til å gjøre noen strategiske grep som fører til at det målet ikke kan nås. Det er viktig å understreke, sier nyhetsbyrået.

Selskapet har ifølge nyhetsbyrået ingen tro på at det i de nærmeste årene blir et marked som forsvarer riggnybygg.

– Derfor må vi konsentrere oss om de muligheter som kan dukke opp innenfor eksisterende kapasitet, sier konsernsjefen.

Leverer resultater

Odfjell Drilling fortsetter å levere gode resultater.

Med en oppetid på riggene på godt over 99 prosent på de fleste av riggene, fikk riggselskapet inntekter på 210 millioner dollar i årets tredje kvartal.

Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) ble 87 millioner dollar, med en driftsmargin på 41 prosent i årets tredje kvartal.

Dette er ned fra 94 millioner dollar i samme periode i fjor, men samtidig på linje med det analytikerne ventet og opp fra 81 millioner dollar i årets andre kvartal.