Får utsatt flere avdrag - har sysselsatt ett skip

REPARERES: Oceanteam har fått utsatt avdragene for både fjerde kvartal 2020 og første kvartal 2021 for konstruksjonsskipet «Bourbon Oceanteam 101», som fortsatt på verftet i Spania. Foto: Oceanteam

Oceanteam og joint venture-partner Bourbon har fått långiverne med på å utsette avdragene i fjerde kvartal for de 50/50 eide konstruksjonsskipene «Southern Ocean» og «BO101».

For sistnevnte utsettes i tillegg avdraget for første kvartal 2021 til fasilitetens utløp i 2022. Også avdragene for årets første tre kvartaler er utsatt.

Bakgrunnen er redusert utnyttelse av skipene i 2020 på grunn av markedssvekkelsen og omfattende klasse- og reparasjonsarbeid på fartøyene, som ble utsatt på grunn av covid-19.

«Southern Ocean» påbegynte en 30-dagers kontrakt med Fugro utenfor kysten av Australia i november, mens «BO101» fortsatt gjennomgår reparasjoner i Spania.

Ifølge Oceanteam er det anbudsinteresse for begge fartøyene for kontrakter i 2021 og videre.

I forbindelse med andrekvartalsrapporteringen, uttalte konsernsjef Henk van den IJssel:

– Oceanteam vurderer alle scenarioer for flåten, fra opplag og sysselsetting i alternative markeder til salg av fartøyene.