Varsler utbytte og spår Odfjell til værs

KLAR FOR UTBYTTE: SpareBank 1-analytiker Vidar Lyngvær mener Odfjell tjener så mye penger at de vil kunne betale utbytte i 2024 i tillegg til å kjøpe Northern Ocean.

KLAR FOR UTBYTTE: SpareBank 1-analytiker Vidar Lyngvær mener Odfjell tjener så mye penger at de vil kunne betale utbytte i 2024 i tillegg til å kjøpe Northern Ocean. Foto: Iván Kverme

Odfjell har en ordreinngang som er tre ganger høyere enn de nærmeste konkurrentene, høye inntekter og begrenset investeringsbehov. Det betyr utbytte for 2022 tror SpareBank 1-analytiker Vidar Lyngvær i en fersk analyse.

Han hever kursmålet på Odfjell-aksjen fra 15 til 19 kroner, og velger den som eneste aksje man bør satse på i de tøffe forholdene av dypvannsmarkedet. Dette markedet har banket resten av riggmarkedet, hvilket Lyngvær forklarer med få tilbydere av moderne rigger, sterke offentlige stimulanser i Nordsjøen og betydelig opphugging.

Dyrt lønner seg

Odfjell styrer de mest moderne riggene, og SpareBank 1-analytikeren argumenterer hardt for at det lønner seg for oljeselskapene å betale 50 prosent mer for moderne rigger enn for gamle.

Forklaringen er at nye rigger borer 30 prosent raskere, og selv om man deler gevinsten 50/50 mellom kontraktør og kunde vil kunden spare 14 prosent selv om han betaler 50 prosent høyere dagrate for nye rigger.

Odfjell skiller seg imidlertid ut i Lyngværs analyse. Analytikeren dekker 14 riggaksjer, men Odfjell er den eneste han vil gi en kjøpsanbefaling.

Utbytte i 2024

Lyngvær konkluderer med at Odfjell har flere jobber enn de har rigger, og at de lett vil kunne sysselsette nye rigger.

Sterk ordreinngang kombinert med lavt investeringsbehov gjør at analytikeren varsler utbyttepotensial i 2024.

I analysen konkluderer Lyngvær med at Odfjell prises til 4,1 og 3,6 ganger forventet EBITDA-resultat i 2020 og 2021, hvilket både skal gi rom for å nedbetale gjeld og for å betale utbytte snart.

Bør kjøpe NOL

SpareBank 1-analytikeren har tidligere ivret for en sammenslåing av Odfjell og Northern Ocean. Nå ber han Odfjell kjøpe Northern Ocean. Det bygger han på at Odfjell har vunnet 3.500 dager med riggkontrakter siden fjerde kvartal 2019, hvilket er tre ganger nivået til nærmeste konkurrent.

Selskapet har tre rammeavtale med Equinor, Aker BP og Wintershall med potensial for mer arbeid. Samtidig har Northern Ocean to av de beste riggene i markedet til den laveste verdsettelsen på 240 millioner dollar som følge av refinansieringsfrykt.

I tillegg til Odfjell-aksjer har Lyngvær én annen rigginvestering han anbefaler. Det er obligasjoner i Transocean. Det baserer han på at han mener de implisitte verdiene på 200 millioiner dollar pr. rigg er for attraktive, og at han tror obligasjonene er godt dekket slik at de er det mest attraktive spillet i dypvannsmarkedet.