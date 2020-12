Seadrill Partners, der John Fredriksens riggselskap Seadrill eier 35 prosent av aksjene, har etter samtaler og konsultasjoner med en ad hoc-gruppe med långivere sendt inn frivillig begjæring under Chapter 11 for å beholde verdier og fortsette med drift og markedsføring av sine eiendeler.

Det melder Seadrill Partners tirsdag i en pressemelding.

Chapter 11 er det samme som konkursbeskyttelse, og skal hjelpe selskaper med å få ryddet opp i gjelden.

«Selskapet har til hensikt å bruke prosessen for å sikre at alle kunde-, leverandør- og ansattes forpliktelser blir oppfylt uten avbrudd, og for å fullføre en restrukturering av gjelden», skriver Seadrill Partners i en melding.

Bloomberg melder at Chapter 11-saken er registrert hos U.S. Bankruptcy Court of the Southern District of Texas. Domstolen skriver at selskapet har meldt inn gjeld og forpliktelser mellom 1 milliard og 10 milliarder dollar.

Seadrill Partners leverte et skuffende første halvår i 2020. I 2019 tapte selskapet 90,1 millioner dollar. I år rant det ut hele 1,1 milliarder dollar, eller 9,7 milliarder kroner.

Det kom som følge av en gigantisk nedskrivning på 922,9 millioner dollar i borerigger som ikke var i bruk.