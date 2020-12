Reuters-kilder: Undersøkes i Malaysia

Malaysiske antikorrupsjonsmyndigheter skal være i ferd med å undersøke om Aker Solutions har gitt falske opplysninger i sin kontakt med det statlige malaysiske energiselskapet Petronas.

Opplysningene kommer fra nyhetesbyrået Reuters, som henviser til tre ulike kilder som skal ha kjennskap til saken. Undersøkelsene skal ha startet etter et anonymt tips.

Nyhetsbyråets kilder, hvorav én er knyttet til den malaysiske antikorrupsjonskommisjonen (MACC), sier at det undersøkes om Aker Solutions har gitt falske opplysninger om eierskapet i en av sine malaysiske virksomheter for å vinne lisenser fra Petronas.

Dette avviser Aker Solutions.

«Så langt Aker Solutions vet, oppfyller selskapets malaysiske enheter alle gjeldende krav,» skriver mediekontakt Torbjørn Andersen i Aker Solutions i en epost til Finansavisen.

- OPPFYLLER ALLE KRAV: Aker Solutons har i alle år hatt hyppig kontakt med myndighetene i Malaysia, sier mediekontakt Torbjørn Andersen i Aker Solutions. Foto: Eivind Yggeseth

Jevnlig kontakt

I Malaysia er statlige lisenser som Aker Solutions-undersøkelsene angivelig omhandler, normalt reservert for selskaper som innfrir kvoteringskrav med hensyn til etniske malayer og urfolk.

Ifølge Reuters er dette kvoteringssystemet blitt gjenstand for mye kritikk, da det skal være lett å misbruke ved at personer av malayisk etnisitet tilbyr navnet sitt til ikke-malayiske virksomheter slik at disse bedriftene enklere vinner statlige kontrakter.

Aker Solutions har hatt virksomhet i Malaysia i mer enn 30 år, og ifølge Andersen har selskapet jevnlig kontakt med myndighetene, herunder også antikorrupsjonsmyndighetene.

«Som en del av den normale driften, har selskapet gjennom alle disse årene hatt hyppig kontakt med malaysiske myndigheter for å sikre vi opererer i samsvar med alle reguleringer, og også for å gi relevant informasjon fra selskapet,» skriver han i eposten.



Ifølge Andersen er dokumentasjon og informasjon knyttet til hvordan selskapene settes opp, inkludert etniske kvotereguleringer, gitt i alle lisensfornyelsesprosesser for å bekrefte at selskapet møter kravene for en Petronas-lisens.

I 2017 fornyet Aker Solutions lisenser etter klargjøringsmøter med myndighetene i landet, og den seneste fornyelsen ble gitt i sommer.

Streng straff

Nyhetsbyrået Reuters skriver at straffen for å avgi falske opplysninger, i henhold til malaysisk antikorrupsjonslov, kan inkludere opp mot 20 års fengsel og bot på minst fem ganger verdien av hva den angivelige overtredelsen angår.

– Det er svært sjelden at store, utenlandske selskaper er involvert i slik praksis, sier en av Reuters' kilder, og peker på at det heller typisk involverer mindre aktører.

Det opplyses også at malaysiske etterforskere skal ha vært i kontakt med norske myndigheter for bistand til å samle inn bevis og avhøre vitner i Norge, men at denne prosessen har stoppet opp på grunn av coronaviruset og reiserestriksjoner.