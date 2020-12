EMGS tildelt oppdrag i Mexicogolfen

Electromagnetic Geoservices EMGS får prosjekt i Mexicogolfen.

Prosjektene vil bruke 3D CSEM og MT (magnetotelluric).

3D CSEM er et standardverktøy som brukes for å rekonstruere havbunnen fra innhentet data. Målet er å lage en modell som forklarer dataene.

MT er en elektromagnetisk geofysisk metode som benyttes for å kartlegge jordens indre.

EMGS vil mobilisere «Atlantic Guardian» for prosjektet. Oppdraget vil ta én til to måneder og vil starte sent i første kvartal 2021.