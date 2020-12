Solstad sikret kontrakt til kjempeskipet

Solstad Offshore har sikret kontrakt til sitt største og dyreste fartøy, subseaskipet «Normand Maximus».

Skipet skal jobbe i fem måneder for en ikke navngitt kunde i Latin-Amerika, med oppstart i desember.

Raten er ikke kjent.

Kunne ha skapt hodebry

I september ble det kjent at Saipem kansellerte den daværende kontrakten for «Normand Maximus» fire år før den ultøp.

Kanselleringen medførte at nesten en fjerdedel - 1,9 milliarder kroner - av Solstad Offshores ordrebok forsvant.

I en børsmelding 1. oktober fremgikk det også at Solstad, som eier 25 prosent av det kostbare skipet, har garantert for leasingavtalen for skipet. Bestemmelser i denne kunne i verste fall krevd at Solstad måtte kjøpe ut skipet dersom det ikke kom en ny kontrakt på plass.

Som om ikke dette er nok, hevder Saipem at det har krav på penger for et påstått kontraktsbrudd. Kravet tilsvarer beløpet Solstad skulle ha fått på konto 4. desember som kompensasjon for termineringen; 44,3 millioner dollar, eller om lag 400 millioner kroner.

Solstad Offshore-sjef Lars Peder Solstad uttalte til Finansavisen i september at det pågår en dialog med leasingselskapet som eier fartøyet for å komme frem til en løsning som hensyntar termineringen.

Største og dyreste

«Normand Maximus», er Solstads desidert største og dyreste skip.

Giganten med hele 39.111 hestekrefter ble levert fra Vard Brattvåg i 2016 og gikk da rett inn på kontrakt med Saipem.

Prisen for skipet ferdig utrustet var 382 millioner dollar, eller cirka 3 milliarder kroner med datidens valutakurs.

Skipet ble finansiert gjennom en salgs- og tilbakeleieavtale, hvorpå det ble solgt til et selskap eid med 75 prosent av leasingselskapet AGC og 25 prosent av Solstad.

Subseaskipet var ikke en del av Solstads nylig fullførte restrukturering.