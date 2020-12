Tredobler Røkke-kursmål – anbefaler fortsatt salg

Arctic Securities høyner kursmålet på Aker Solutions fra 4 til 12 kroner og gjentar sin salgsanbefaling, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering torsdag kveld.

Meglerhuset mener selskapet er bedre posisjonert for fremtiden etter at Kværner-fusjonen løste balanseutfordringene og åpner for nye kostnadskutt.

Samtidig ser Arctic ifølge nyhetsbyrået fortsatt utfordringer i kjernemarkedene, og tror det vil ta tid før momentet og inntjeningen kommer tilbake.