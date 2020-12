Jakter rigg til kjempekontrakt i Barentshavet

BARENTSHAVET: Equinor er på jakt etter en rigg til boring i Barentshavet, hvor det fredag ble klart at «West Hercules», som Seadrill leier av SFL Corp, boret tørt på Spissa-prospektet.

OPPDATERT: Det skal ikke være utstedt et offisielt anbud på en 7-års kontrakt.

Fredag omtalte Finansavisen en rapport fra RigLogix som tilsa at Equinor og partner OMV var på jakt etter en halvt nedsenkbar «harsh environment»-rigg til borearbeidet på henholdsvis Wisting-feltet i Barentshavet og Iris-Hades i Norskehavet.

Kontraktens varighet ble oppgitt å være hele 7 år, med krav til en rigg med stor grad av miljøvennlige løsninger som mulighet for hybriddrift og oppkobling til landstrøm.

Det er siden blitt kjent at det ikke er sendt ut et offisielt anbud. At det er snakk om potensielt mye borearbeid, er imidlertid klart.

En av de heteste kandidatene til arbeidet er uansett Odfjell Drilling , som nylig signerte endelige avtaler med Equinor for både Johan Sverdrup fase to og Breidablikk.