Seadrills kreditorer forlenger ikke avtaler

Seadrills forbearance-avtaler under selskapet seniorsikrede kredittfasiliteter og leasingordninger utløp mandag 14. desember, opplyses det i en børsmelding.

Kreditorene hindres dermed ikke lenger i å iverksette tiltak med hensyn til misligholdelser som kan oppstå.

Seadrill fortsetter ifølge meldingen å være villig til å gjennomføre en omfattende restrukturering av balansen. En slik omstilling kan innebære en rettsovervåket prosess.

Selskapet påpeker også at de fortsetter å engasjere seg i konstruktive diskusjoner med sine økonomiske motparter i forbindelse med ytterligere utsettelsesavtaler og vilkår i en omfattende restrukturering av balansen.

Ingen avtaler er for øyeblikket nådd, men det ifølge meldingen at potensielle løsninger vil føre til betydelig omgjøring av gjeld til egenkapital, noe som sannsynligvis vil resultere i minimal eller ingen gjenværende egenkapital for nåværende aksjonærer.