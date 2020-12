Danske Bank Markets høyner kursmålet i Aker Solutions fra 9,30 til 16 kroner, og gjentar sin hold-anbefaling, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering mandag.

Meglerhuset drar frem at Aker Solutions etter sammenslåingen med Kværner har fått en sterkere balanse og et bredere produkttilbud, og argumenterer ifølge nyhetsbyrået for at selskapet vil være hovedleverandøren til Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture .

Samtidig mener Danske Bank at aksjen handles til en overdrevet høy premie mot sektoren.

Videre har Credit Suisse ifølge Reuters oppgradert Aker Solutions fra nøytral til outperform med kursmål 18 kroner, mens JP Morgan har oppgradert fra nøytral til overvekt etter å ha høynet kursmålet til 21 kroner.