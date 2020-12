CGG, PGS og TGS inngår et strategisk partnerskap for å kunne tilby et delt økosystem med tilgang til deres multiklient databibliotek, melder TDN Direkt.

En betaversjon vil etter planen lanseres i første kvartal neste år, mens en fullverdig versjon ventes i andre halvdel av 2021.

Den skybaserte løsningen vil fungere som en søkemotor for kundene med et bibliotek som inneholder alle selskapenes data.