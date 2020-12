Oppdragene har tikket inn for seismikkselskapet Magseis Fairfield og har sendt aksjen kraftig opp den seneste måneden.

Torsdag meldte selskapet at det er tildelt en seismikkavtale på norsk sokkel med en varighet på fem år, med oppstart i andre kvartal 2021. I tillegg kommer en opsjon på ytterligere fem år.

– Kontrakten sørger for kontinuitet i porteføljen vår og vi er fornøyde med tildelingene, sier Carel Hooijkaas, konsernsjef i Magseis, i børsmeldingen.

Onsdagen bød på en datainnhentingskontrakt i Mexicogolfen. Kontrakten starter i første kvartal 2021 og varer i tre måneder.

– Denne kontrakten sørger for at vi har en ordrereserve inn i tredje kvartal 2021, sier Hooijkaas.

Magseis-aksjen har gått som en kule på børs den siste tiden. Siden starten av november er aksjen opp rundt 170 prosent, og bare de to seneste dagene har den steget 40 prosent etter de nevnte børsmeldingene.

Økt aktivitet

Magseis ser en økt markedsaktivitet sammenlignet med da selskapet presenterte tredjekvartalstall i november.

Finansdirektør Mark Ivin sier til TDN Direkt torsdag at kontraktene vil gi mellom 10 og 15 prosent netto økning i ordrereserven. Ved slutten av tredje kvartal hadde Magseis en ordrereserve på 170 million dollar.

Analytiker Tommy Johannessen i SpareBank 1 Markets estimerer at Magseis med kontraktene onsdag og torsdag vil ha en ordrereserve på 190 millioner dollar ved slutten av fjerde kvartal.

I rapporten for tredje kvartal sa Magseis at det forventet moderat anbudsaktivitet i 2021. De to seneste kontraktstildelingene er et uttrykk for at markedsaktiviteten har økt sammenlignet med det selskapet så den gang.

Usikkerhet

Seismikkselskapet er i samtaler med flere andre aktører om ytterligere kontrakter. Det er likevel for tidlig å si om omsetningen skal opp, ifølge finansdirektøren.

– Kontraktene ikke er landet enda. Kundene kan ombestemme seg eller de kan gå til noen andre, men det at det er flere leads er alltid en bra ting, sier Ivin til TDN.

Magseis kommer til å være opportunistiske på alle muligheter, men vil fortsette å prioritere lønnsomhet foran vekst.